В центр Еревана из-за акций протеста стянули полицию

Сотрудники правоохранительных органов на улице в Ереване. 25 апреля 2018

Сотрудники правоохранительных органов на улице в Ереване. 25 апреля 2018

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Ереване к офису правящей Республиканской партии стянули большие силы полиции, а также два БТР и автобусы, передает корреспондент РИА Новости.

Здание правительства также охраняется кордоном правоохранителей, в вестибюлях сидят автоматчики. При этом беспорядков нет.

Протесты охватили весь центр города. Автомобильное движение затруднено. Демонстрации также проходят в других населенных пунктах.

Акции протеста в Ереване

В Ереване с 13 апреля проходили акции протеста против избрания премьером Сержа Саргсяна. Его обвиняли в неэффективном управлении страной, узурпации власти и ухудшении экономической ситуации. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

В понедельник Саргсян подчинился требованию демонстрантов и покинул свой пост. Вслед за этим президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.

При этом лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что протесты не прекратятся до достижения целей "революции".