Латвия заявила, что не может принять больше военных НАТО

РИГА, 25 апр — РИА Новости. Рига не считает необходимым увеличивать военное присутствие НАТО на территории государства, приводит Sputnik Латвия заявление госсекретаря Министерства обороны страны Яниса Гарисонса.

Таким образом он прокомментировал слова генсека альянса Йенса Столтенберга, который на пресс-конференции 19 апреля сообщил, что организация не собирается размещать дополнительные силы в Балтии.

По словам Гарисонса, Латвия не готова пойти на увеличение военного присутствия НАТО из-за ограничений инфраструктуры. Он также отметил, что в нынешней ситуации сил альянса в стране достаточно.

"В то же время мы, разумеется, работаем над вопросом о размещении сил НАТО в случае кризиса в регионе, а также над имеющимися проектами", — сказал Гарисонс.

В 2016 году альянс на саммите в Варшаве принял решение об увеличении присутствия в странах Восточной Европы, мотивируя это "возросшей агрессией со стороны России". По одному батальону международных сил размещено в Латвии, Эстонии, Литве и Польше.

На фоне усиления группировки НАТО в Прибалтике Россия разместила в Калининграде ракетный комплекс "Искандер".

В Москве не раз заявляли, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО — ни в Балтийском регионе, ни где бы то ни было еще.

По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у России планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

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