Суд на Украине на два месяца арестовал доверенное лицо Путина на выборах

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Херсонский городской суд на два месяца арестовал доверенное лицо президента РФ Владимира Путина на выборах главы российского государства в Крыму, сообщила в среду пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ) Татьяна Тихончик.

В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо Путина на полуострове на последних президентских выборах. После этого депутат ГД от Крыма Андрей Козенко заявил, что крымчанам следует отказаться от поездок на Украину.

"Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым и выбрал подозреваемой в совершении государственной измены меру пресечения в виде содержания под стражей до 21.06.2018 года", — написала Тихончик на странице в Facebook.