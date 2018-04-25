В Латвии заявляют, что обнаружили российский минный тральщик

РИГА, 25 апр – РИА Новости. Национальные вооруженные силы Латвии заявляют, что обнаружили минный тральщик ВМФ РФ у границ республики в Балтийском море.

"Корабль замечен в латвийской эксклюзивной экономической зоне в 10 морских милях от территориальных вод государства в Балтийском море", — сообщили журналистам в пресс-службе Национальных вооруженных сил Латвии.

По данным латвийских военных, корабль относится к классу минных тральщиков Alexandrit, которые стоят на вооружении российского флота.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов и походы кораблей выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.

Латвия является членом НАТО с 2004 года.