Пушков прокомментировал угрозы генсека Совета Европы в адрес России

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Совету Европы необходимо задуматься о налаживании отношений с Москвой, заявил сенатор Алексей Пушков.

"Россия обязана платить"

"ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой", — написал парламентарий в микроблоге в Twitter

Накануне генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд назвал совершенно неприемлемым тот факт, что Россия не платит взносы в бюджет организации, и пригрозил мерами в отношении Москвы.

Помимо этого, Ягланд рассказал, что ранее он говорил главе российского МИД Сергею Лаврову о том, что "Россия обязана платить".

Россия восстановится в ПАСЕ

Как считает старший научный сотрудник Центра европейских ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, в налаживании отношений заинтересованы все, кому важно развитие диалога в Европе.

"Наверное, здравый смысл заключается в том, что Россия — это часть Европы, часть мира", — сказал он в эфире радио Sputnik

По его мнению, Совет Европы без России выглядит достаточно скомканно. "Вопросы, который он обсуждает, так или иначе касаются участия России в европейских делах. А если Россия там не участвует, то и европейские дела будут выглядеть искаженными", — отметил Оленченко

Эксперт полагает, что те, кто действительно заинтересован в развитии диалога в Европе, заинтересованы в восстановлении права голоса России в ПАСЕ.

"Мне кажется, это основная тенденция. Но могут быть какие-то векторы, которые этому противодействуют. В частности, этого можно ожидать от стран Прибалтики, которые на антироссийской волне пытаются создавать свой политический авторитет", — подчеркнул он.

Как считает Оленченко, это же относится и к нынешнему украинскому руководству.

Противоречия ПАСЕ и России

"Поэтому я думаю, что эта тенденция восстановления нормального участия России в европейских делах будет встречать какие-то препятствия, но они преодолимы и будут преодолены", — заключил политолог.

Отношения России и Совета Европы уже несколько лет переживают непростой период. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение.

В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.