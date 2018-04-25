Мнение: Совет Европы без России выглядит "скомканно"

В Москве ответили на угрозы генсека Совета Европы в адрес России. Здравый смысл подсказывает налаживать отношения, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко.

Совету Европы необходимо задуматься о налаживании отношений с Россией, заявил сенатор Алексей Пушков.

Ранее генсек организации Турбьерн Ягланд назвал неприемлемым тот факт, что Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы. При этом он отметил, что организация может принять в связи с этим меры в отношении России.

Ягланд рассказал, что ранее он говорил главе российского МИД Сергею Лаврову о том, что "Россия обязана платить".

"Я уже об этом четко заявлял, и в комитете министров я об этом говорил, я сказал об этом министру Лаврову, что это обязательство в рамках конвенции и в рамках международного права", – заключил глава совета.

Как написал Алексей Пушков в микроблоге в Twitter, "ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой".

Старший научный сотрудник Центра европейских ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik отметил, что в налаживании отношений заинтересованы все, кому важно развитие диалога в Европе.

"Наверное, здравый смысл заключается в том, что Россия – это часть Европы, часть мира. И, соответственно, Совет Европы без России выглядит достаточно скомканно. Вопросы, который он обсуждает, так или иначе касаются участия России в европейских делах. А если Россия там не участвует, то и европейские дела будут выглядеть искаженными. Поэтому мне кажется, что те, кто действительно заинтересован в налаживании или развитии диалога в Европе и между всеми странами, заинтересованы в том, чтобы восстановить право голоса России в ПАСЕ и чтобы Россия равноправно и полноценно участвовала в ее работе. Мне кажется, это основная тенденция. Но могут быть какие-то векторы, которые этому противодействуют. В частности, этого можно ожидать от стран Прибалтики, которые на антироссийской волне пытаются создавать свой политический авторитет. То же относится и к нынешнему украинскому руководству. Поэтому я думаю, что эта тенденция восстановления нормального участия России в европейских делах будет встречать какие-то препятствия, но они преодолимы и будут преодолены", – сказал Владимир Оленченко.

Отношения между Москвой и Страсбургом ухудшились в 2014-2015 годах, когда российских законодателей лишили ряда прав в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. Россия неоднократно выступала за поиск путей выхода из кризиса и предлагала идею закрепления недопустимости санкций против национальных делегаций. Парламентская ассамблея Совета Европы так и не отреагировала на это предложение.

В конце июня 2017 года конфликт между Москвой и Страсбургом обострился. Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не восстановятся полностью. Однако Москва не прекратила работу по ратификации конвенционных документов.

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