Сотрудника Службы безопасности Украины задержали за взятку

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало за взятку сотрудника главного управления Службы безопасности в городе Киев, сообщила в среду пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

"Служба безопасности Украины предоставляет полное содействие НАБУ по уличенному во взятке сотруднику столичного главка СБУ", — написала Гитлянская на странице в Facebook

По ее словам, с июня 2015 году в СБУ начали работу по "очистке" ведомства "от предателей и коррупционеров".

"За три года нами зарегистрировано 89 уголовных дел в отношении сотрудников службы, 26 из них уже переданы в суд, по 21 есть приговоры", — добавила Гитлянская.