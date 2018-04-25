Италия отмечает 73-ю годовщину Освобождения от фашизма

РИМ, 25 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Италия отмечает 73-ю годовщину Освобождения от нацистской оккупации и фашистской диктатуры, по этому случаю в среду по всей стране проходят праздничные манифестации и митинги.

В апреле 1945 года на севере Италии началось вооруженное восстание, в результате которого, а также боевых действий войск антигитлеровской коалиции страна вскоре была освобождена от немецкой оккупации и фашизма. 25 апреля бойцы движения Сопротивления, среди которых были и советские граждане, бежавшие из фашистских лагерей, освободили Милан и Турин. Именно этот день в 1946 году был впервые отмечен как национальный праздник. С 1949 года 25 апреля официально объявлено национальным праздником Освобождения, который отмечается на всей территории страны.

Торжества по случаю национального праздника по многолетней традиции начались утром церемонией у Алтаря Отечества в центре Рима. Президент республики Серджо Маттарелла возложил венок к могиле Неизвестного солдата. Главу государства сопровождали премьер-министр Паоло Джентилони, председатель Сената Мария Элизабетта Казеллати, глава Палаты депутатов Роберто Фико и министр обороны Роберта Пинотти.

Накануне, принимая в Квиринальском дворце делегацию представителей партизанских ассоциаций, Маттарелла заявил: "Сопротивление является частью нашей истории. Спонтанно возникнув в городах и на периферии, в деревнях и в горах, оно уловило необходимость мира, справедливости и свободы. Оно вернуло достоинство нации".

Президент Италии подчеркнул, как важно хранить память о драматических событиях тех лет, и указал, что во многих странах, переживших в ХХ веке огромные человеческие трагедии и страдания, сейчас "ослаб иммунитет" против эгоизма, равнодушия и насилия, то и дело возникают проявления авторитаризма, антисемитизма, национального эгоизма. "Те, кто боролись и отдали свои жизни за свободу, справедливость и демократию, являются примером для всех и вручили нам наследие, которое следует хранить и передавать", — сказал Маттарелла.

В настоящее время президент Италии принимает участие в праздничных мероприятиях, которые проходят в итальянской области Абруццо, где в годы Второй мировой войны развернулась активная борьба итальянских партизан с немецкими оккупантами. В рядах движения Сопротивления в этой области тогда воевало немало советских солдат и офицеров, бежавших из немецкого плена.

Манифестации по случаю 73-й годовщины Освобождения Италии проходят в среду в Риме, Милане, Турине, Флоренции и многих других итальянских городах. В Неаполе в этот день откроется выставка "Сталинград – воззвание к миру", посвященная 75-летию исторической победы советских войск в Сталинградской битве.