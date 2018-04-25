Лидер протестов в Армении встретился с дипломатами европейских стран

ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. Лидер акций протеста в Армении, оппозиционный депутат Никол Пашинян сообщил, что встретился в среду с послами стран ЕС, он также рассчитывает провести переговоры с российскими и американскими дипломатами.

"Сегодня встретился с аккредитованными в Армении послами. В ближайшее время встречусь с послами России и США в Армении", — написал Пашинян на своей странице в соцсети Facebook

Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.