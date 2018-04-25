Британия хочет запустить свою спутниковую систему навигации из-за Brexit

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Великобритания рассматривает возможность создания собственной спутниковой системы навигации на фоне спора о продолжении участия Лондона в аналогичном общеевропейском проекте после выхода страны из ЕС, пишет в среду газета Financial Times.

Планы, по данным издания, появились после решения Брюсселя исключить Великобританию из разработок стратегически важной инфраструктуры в программы спутниковой навигации "Галилео". Также остается под вопросом доступ Лондона к зашифрованным данным в рамках программы. Главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что "ЕС не может делиться внутренней информацией, связанной с вопросами безопасности со странами, не входящими в ЕС", при этом он допустил возможность сотрудничества с Лондоном на условиях взаимодействия с третьими странами.

"Они ведут жесткую игру. Мы рассматриваем разные варианты, но если они не пересмотрят решение, мы выйдем из "Галилео". Мы рассматриваем возможность запуска собственной системы", — заявил газете источник в британском правительстве.

Лондон рассматривает возможность сотрудничества с США для создания взаимодополняющей и хорошо защищенной системы навигации, аналогичной европейской Public Regulated Service (PRS). Эта система должна быть устойчивой к угрозам и продолжать работу даже в случае выхода из строя всех остальных навигационных систем, благодаря сложной системе шифрования, пишет газета.

Власти страны рассчитывают, что национальная программа станет дешевле европейской. Лондон намерен использовать потенциал британских компаний, которые уже имеют опыт участия в европейских проектах в космической сфере.

Пока решение о разработке собственной спутниковой программы еще не принято, власти Великобритании ведут борьбу за сохранение своей роли в общеевропейском проекте, отмечает издание. Британский министр по делам бизнеса Грег Кларк направил ЕС письмо, в котором предупредил о жестком ответе Лондона в случае, если ЕС не пересмотрит решение об исключении королевства из программы.

По данным газеты, Лондон планирует заблокировать заказ на новую партию спутников для "Галилео" на встрече Европейского космического агентства (ЕКА) в среду. Великобритания уже просила заморозить новые заказы в рамках "Галилео" на три месяца. Кроме того, Лондон может запретить ЕС использовать в рамках программы союза наземные станции на Фолклендских островах и острове Вознесения в южной части Атлантики.

"Мы четко дали понять, что мы не принимаем позицию (Европейской) комиссии по "Галилео", которая может нанести существенным ущерб взаимовыгодному сотрудничеству по вопросам безопасности и обороны. Учитывая неотъемлемую роль Великобритании в программе, любое подобное исключение из нее может вызвать задержку на годы и повысить стоимость на миллиарды", — заявил Кларк, чьи слова приводит издание.

Кроме того, министр проводит консультации с юристами о возможной компенсации Великобритании 1,4 миллиарда евро, которые страна вложила в реализацию проекта "Галилео".