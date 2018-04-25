Британия хочет запустить свою спутниковую систему навигации из-за Brexit

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Великобритания рассматривает возможность создания собственной спутниковой системы навигации на фоне спора о продолжении участия Лондона в аналогичном общеевропейском проекте после выхода страны из ЕС, пишет в среду газета Financial Times.
"Они ведут жесткую игру. Мы рассматриваем разные варианты, но если они не пересмотрят решение, мы выйдем из "Галилео". Мы рассматриваем возможность запуска собственной системы", — заявил газете источник в британском правительстве.
Лондон рассматривает возможность сотрудничества с США для создания взаимодополняющей и хорошо защищенной системы навигации, аналогичной европейской Public Regulated Service (PRS). Эта система должна быть устойчивой к угрозам и продолжать работу даже в случае выхода из строя всех остальных навигационных систем, благодаря сложной системе шифрования, пишет газета.
Пока решение о разработке собственной спутниковой программы еще не принято, власти Великобритании ведут борьбу за сохранение своей роли в общеевропейском проекте, отмечает издание. Британский министр по делам бизнеса Грег Кларк направил ЕС письмо, в котором предупредил о жестком ответе Лондона в случае, если ЕС не пересмотрит решение об исключении королевства из программы.
По данным газеты, Лондон планирует заблокировать заказ на новую партию спутников для "Галилео" на встрече Европейского космического агентства (ЕКА) в среду. Великобритания уже просила заморозить новые заказы в рамках "Галилео" на три месяца. Кроме того, Лондон может запретить ЕС использовать в рамках программы союза наземные станции на Фолклендских островах и острове Вознесения в южной части Атлантики.
Кроме того, министр проводит консультации с юристами о возможной компенсации Великобритании 1,4 миллиарда евро, которые страна вложила в реализацию проекта "Галилео".