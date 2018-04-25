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Британия хочет запустить свою спутниковую систему навигации из-за Brexit

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (417)
11:4425.04.2018
(обновлено: 11:46 25.04.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фотоВестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Великобритания рассматривает возможность создания собственной спутниковой системы навигации на фоне спора о продолжении участия Лондона в аналогичном общеевропейском проекте после выхода страны из ЕС, пишет в среду газета Financial Times.

Британский самолет Tornado перед вылетом с аэродрома на Кипре. 14 апреля 2018
© Фото : Ministry of Defence/Cpl L Matthews, 83EAG, Royal Air Force Photographer
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Планы, по данным издания, появились после решения Брюсселя исключить Великобританию из разработок стратегически важной инфраструктуры в программы спутниковой навигации "Галилео". Также остается под вопросом доступ Лондона к зашифрованным данным в рамках программы. Главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что "ЕС не может делиться внутренней информацией, связанной с вопросами безопасности со странами, не входящими в ЕС", при этом он допустил возможность сотрудничества с Лондоном на условиях взаимодействия с третьими странами.

"Они ведут жесткую игру. Мы рассматриваем разные варианты, но если они не пересмотрят решение, мы выйдем из "Галилео". Мы рассматриваем возможность запуска собственной системы", — заявил газете источник в британском правительстве.

Лондон рассматривает возможность сотрудничества с США для создания взаимодополняющей и хорошо защищенной системы навигации, аналогичной европейской Public Regulated Service (PRS). Эта система должна быть устойчивой к угрозам и продолжать работу даже в случае выхода из строя всех остальных навигационных систем, благодаря сложной системе шифрования, пишет газета.

Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
© AFP 2018 / Justin Tallis 
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Власти страны рассчитывают, что национальная программа станет дешевле европейской. Лондон намерен использовать потенциал британских компаний, которые уже имеют опыт участия в европейских проектах в космической сфере.

Пока решение о разработке собственной спутниковой программы еще не принято, власти Великобритании ведут борьбу за сохранение своей роли в общеевропейском проекте, отмечает издание. Британский министр по делам бизнеса Грег Кларк направил ЕС письмо, в котором предупредил о жестком ответе Лондона в случае, если ЕС не пересмотрит решение об исключении королевства из программы.

По данным газеты, Лондон планирует заблокировать заказ на новую партию спутников для "Галилео" на встрече Европейского космического агентства (ЕКА) в среду. Великобритания уже просила заморозить новые заказы в рамках "Галилео" на три месяца. Кроме того, Лондон может запретить ЕС использовать в рамках программы союза наземные станции на Фолклендских островах и острове Вознесения в южной части Атлантики.

Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Мы четко дали понять, что мы не принимаем позицию (Европейской) комиссии по "Галилео", которая может нанести существенным ущерб взаимовыгодному сотрудничеству по вопросам безопасности и обороны. Учитывая неотъемлемую роль Великобритании в программе, любое подобное исключение из нее может вызвать задержку на годы и повысить стоимость на миллиарды", — заявил Кларк, чьи слова приводит издание.

Кроме того, министр проводит консультации с юристами о возможной компенсации Великобритании 1,4 миллиарда евро, которые страна вложила в реализацию проекта "Галилео".

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