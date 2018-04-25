В Ереване протестующие направляются к офису Республиканской партии

ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Лидер акции протеста в Ереване, оппозиционный депутат Никол Пашинян во главе группы протестантов направляется с площади Республики к офису Республиканской партии Армении, полиция стянула к офису дополнительные силы, в том числе БТРы, передает корреспондент РИА Новости.

Офис правящей РПА расположен на улице Мелик Адамян. Полиция окружила здание офиса РПА, однако сложила щиты и каски.

Ранее участники митинга перекрыли все улицы, ведущие через площадь Республики. Полиция взяла под контроль все правительственные здания в ее районе.

На митинге лидер оппозиции Никол Пашинян намеревался потребовать от исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна вернуться к переговорам на условиях оппозиции: назначении временного правительства во главе с "народным кандидатом", причем не из числа членов правящей Республиканской партии, и досрочных выборов в парламент.

В ожидании беспорядков. Полиция взяла под охрану все правительственные здания в центре Еревана. Пока, впрочем, в довольно расслабленном режиме. #Armenia #ArmeniaProtest pic.twitter.com/Zr9l3WUYeH — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 25 апреля 2018 г.

В среду должны были состояться переговоры Карапетяна и Пашиняна, однако они оказались сорваны из-за радикальных условий оппозиции.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.