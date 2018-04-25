В Варшаве заявили, что Польша вряд ли станет местом встречи глав КНДР и США

ВАРШАВА, 25 апр – РИА Новости. Варшава вряд ли станет местом встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидеров КНДР и США.

О том, что Варшава является одним из 9 городов, рассматриваемых в качестве потенциального места встречи лидеров, несколько дней назад написали СМИ. Помимо польской столицы назывались Бангкок, Женева, Хельсинки, Сингапур, Стокгольм, Осло, Прага и Улан-Батор.

"Я хотел бы, чтобы встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ынем прошла в Варшаве, но не думаю, что она состоялся в столице Польши", — сказал Чапутович в эфире канала Polsat News.

Он считает, что США уже проработали детали встречи.

Глава МИД Польши заявил также, что польские дипломаты "помогут, когда будет нужно", особенно учитывая тот факт, что Польша скоро примет председательство в Совете Безопасности ООН.

"В качестве председателя мы предлагаем наши контакты. Польша имеет очень хорошие и прочные отношения с Северной Кореей. Как одно из немногих государств, у которого там есть посольство, мы участвуем в комиссии по разрешению споров. У нас есть некоторые козыри, и в наших интересах, чтобы эти козыри показать", — сказал министр.

Президенту Польши Анджею Дуде журналисты также задали вопрос о возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына в Варшаве. "Гора с горой не сойдется, человек с человеком потенциально всегда может, а задача дипломатии, особенно в стране, которая является членом СБ ООН, как Польша, является создание таких ситуаций, чтобы мир на свете оставался как можно более крепким и как можно дольше", — сказал он.