ВАРШАВА, 25 апр – РИА Новости. Варшава вряд ли станет местом встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
О том, что Варшава является одним из 9 городов, рассматриваемых в качестве потенциального места встречи лидеров, несколько дней назад написали СМИ. Помимо польской столицы назывались Бангкок, Женева, Хельсинки, Сингапур, Стокгольм, Осло, Прага и Улан-Батор.
"Я хотел бы, чтобы встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ынем прошла в Варшаве, но не думаю, что она состоялся в столице Польши", — сказал Чапутович в эфире канала Polsat News.
Глава МИД Польши заявил также, что польские дипломаты "помогут, когда будет нужно", особенно учитывая тот факт, что Польша скоро примет председательство в Совете Безопасности ООН.
"В качестве председателя мы предлагаем наши контакты. Польша имеет очень хорошие и прочные отношения с Северной Кореей. Как одно из немногих государств, у которого там есть посольство, мы участвуем в комиссии по разрешению споров. У нас есть некоторые козыри, и в наших интересах, чтобы эти козыри показать", — сказал министр.
Президенту Польши Анджею Дуде журналисты также задали вопрос о возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына в Варшаве. "Гора с горой не сойдется, человек с человеком потенциально всегда может, а задача дипломатии, особенно в стране, которая является членом СБ ООН, как Польша, является создание таких ситуаций, чтобы мир на свете оставался как можно более крепким и как можно дольше", — сказал он.