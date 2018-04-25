Дату переговоров между властями Армении и оппозицией не назначили

Никол Пашинян на митинге в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна

Никол Пашинян на митинге в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна

ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Дата новых переговоров между властями Армении и оппозицией пока не назначена, переговоры должны пройти на условиях оппозиции, заявил в среду РИА Новости лидер акций протестов, оппозиционный депутат Никол Пашинян.

"Переговоры пока не назначены, со мной никто не связывался", — сказал он.

По словам депутата, митинг будет идти "и сегодня, и завтра" — пока требования оппозиции не будут выполнены.

На митинг Пашинян пришел из отеля Marriott, расположенного на площади Республики в Ереване. Собравшиеся приветствовали его овацией.

Участники митинга уже перекрыли все улицы, ведущие через площадь.