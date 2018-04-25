Дату переговоров между властями Армении и оппозицией не назначили

ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Дата новых переговоров между властями Армении и оппозицией пока не назначена, переговоры должны пройти на условиях оппозиции, заявил в среду РИА Новости лидер акций протестов, оппозиционный депутат Никол Пашинян.
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По словам депутата, митинг будет идти "и сегодня, и завтра" — пока требования оппозиции не будут выполнены.
На митинг Пашинян пришел из отеля Marriott, расположенного на площади Республики в Ереване. Собравшиеся приветствовали его овацией.
Участники митинга уже перекрыли все улицы, ведущие через площадь.