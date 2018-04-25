Число погибших в крупном ДТП в Кривом Роге возросло до 10 человек

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Число погибших в ДТП в Кривом Роге возросло с девяти до десяти человек, сообщила в среду пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

"Количество погибших в смертельном ДТП выросло до десяти человек", — говорится в сообщении на сайте региональной полиции.

По данным правоохранителей, в среду утром в больнице Кривого Рога скончался еще один пассажир маршрутного такси — мужчина 1959 года рождения.

Также сообщается, что еще 13 пострадавших до сих пор находятся в больнице.

Авария в Кривом Роге с участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля Mazda произошла 17 апреля. Сообщалось, что в результате ДТП девять человек погибли и 21 пострадал. По данным украинских СМИ со ссылкой на очевидцев, водитель легковушки проезжал перекресток на желтый сигнал светофора. Возбуждено уголовное дело, задержан водитель легкового автомобиля. Правительство Украины создало комиссию по расследованию ДТП.