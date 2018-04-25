На площади в центре Еревана собрались сторонники оппозиции

ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Сторонники оппозиции собрались на площади Республики в центре Еревана, где находятся здания правительства и отеля, в котором должны были состояться переговоры властей и оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.

Они танцуют под громкую музыку, водят хороводы. Некоторые из них вышли на проезжую часть, однако полиция в происходящее не вмешивается. Проезжающие автомобили приветствуют их гудками.

Протестующие перекрыли все улицы, ведущие с площади Республики. Приходят новые оппозиционеры.

Начало митинга запланировано на 11.00 по местному времени (10.00 мск). На митинге лидер оппозиции Никол Пашинян намерен потребовать от исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна вернуться к переговорам на условиях оппозиции: назначении временного правительства во главе с "народным кандидатом", причем не из числа членов правящей Республиканской партии, и досрочных выборов в парламент.

В это же время должны были состояться переговоры Карапетяна и Пашиняна, однако они оказались сорваны из-за радикальных условий оппозиции.

В понедельник на фоне акций протеста в отставку подал премьер Армении Серж Саргсян. Он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране, 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу конституционные изменения, согласно которым самыми широкими полномочиями теперь обладает премьер.