Токио заявил протест Сеулу из-за шоколада с изображением спорных островов

ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Япония заявила протест Южной Корее в связи с тем, что на шоколаде, который будет подан на ужине президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в пятницу, на карте единой Кореи изображены острова Такэсима (по-корейски Токто), на которые претендует Токио.

Глава департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги вызвал руководство посольства Южной Кореи в Токио и заявил протест, так как это противоречит позиции Японии по данному вопросу. Аналогичный протест был передан по дипломатическим каналам и через посольство Японии в Сеуле.

На плитке шоколада, которая украсит десерт во время ужина президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына после исторического саммита в пятницу, изображена единая Корея. Здесь же изображены и острова, на которые претендует Япония.

Группа островов Токто (японское название Такэсима) расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории и административно включает их в префектуру Симанэ. Острова известны также как скалы Лианкур. Япония предлагает Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.