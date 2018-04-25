И.о. премьера Армении предложил провести внеочередные парламентские выборы

ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян предложил провести в стране внеочередные парламентские выборы.

"Мы предлагаем, давайте проведем внеочередные выборы, и если народ выберет его (лидера акции протеста Никола Пашиняна — ред.), он и пойдет… Кандидат от народа избирается на выборах", — заявил он в среду журналистам.

По его словам, он не знает такой страны, где кандидата от народа выбирают на площади. "Там (на площади — ред.) есть недовольные граждане, но как определить: они хотят Пашиняна или нет? Каков критерий?" — отметил Карапетян.

Ранее Пашинян заявлял, что после отставки премьера Сержа Саргсяна главой правительства должен быть избран "кандидат от народа", которого выберут демонстранты на площади, а затем должно быть сформировано временное правительство и назначены внеочередные выборы.

В понедельник на фоне акций протеста в отставку подал премьер Армении Серж Саргсян. Он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране, 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу конституционные изменения, согласно которым самыми широкими полномочиями теперь обладает премьер.