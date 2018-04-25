СОЧИ, 25 апр — РИА Новости. Некоторые страны все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы международного права, применяют военную силу в обход Совбеза ООН, это порождает политическую и социальную нестабильность и играет на руку терроризму, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Приветствие главы государства зачитал на открытии встречи руководитель российской делегации, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Проблемы обеспечения безопасности на глобальном и региональном уровне сегодня приобретают особую остроту. Во многом это связано с тем, что некоторые члены мирового сообщества все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета безопасности ООН, отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения межгосударственных споров", — отметил Путин.

"Это, в свою очередь, порождает политическую и социальную нестабильность, играет на руку силам терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, ведет к эскалации локальных конфликтов и кризисов", — добавил президент РФ.

По словам Путина, нынешняя встреча под эгидой Совета безопасности РФ дает хорошую возможность для обсуждения путей противодействия различным угрозам и вызовам международной безопасности, для обмена наработанным опытом и расширения профессиональных контактов.

"Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнерами на этом направлении — как в многосторонних форматах, так и на двусторонней основе", — заявил Путин.