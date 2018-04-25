В центре Еревана монтируют сцену для оппозиционного митинга

ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. На площади Республики в центре Еревана монтируют сцену и устанавливают аппаратуру для митинга протеста, передает корреспондент РИА Новости.

Постепенно начинают собираться сторонники оппозиции, проезжающие машины приветствуют их гудками.

Начало митинга запланировано на 11.00 по местному времени (10.00 мск). На мероприятии лидер оппозиции Никол Пашинян намерен потребовать от и.о. премьера Карена Карапетяна вернуться к переговорам на условиях оппозиции: назначении временного правительства, причем не из числа членов правящей Республиканской партии, и досрочных выборов в парламент.

В это же время должны были состояться переговоры Карапетяна и Пашиняна, однако они оказались сорваны из-за радикальных условий оппозиции. Как прокомментировал этот факт и.о. премьера, "Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности формата, повестки и освещения встречи".

Кроме того, в 10.00 (9.00 мск) в студенческом городке в районе Еритасардакан, где находится много университетов, начнется "забастовка" учащихся местных вузов. Они прервут занятия и присоединятся к митингу на площади Республики. По сообщениям местных СМИ, руководство ряда вузов уже запретило своим студентам участвовать в акции.