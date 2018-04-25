Новое правительство Киргизии принесло присягу

БИШКЕК, 25 апр – РИА Новости. Правительство Киргизии во главе с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым в среду принесло присягу перед парламентом и президентом страны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Жогорку Кенеша (парламента) республики.

В пятницу парламент Киргизии большинством голосов одобрил кандидатуру руководителя администрации президента страны Абылгазиева на пост премьер-министра, а также поддержал программу и состав его правительства. Абылгазиев возглавил 30 по счету состав кабинета министров Киргизии за 27 лет независимости республики. Его предшественник — самый молодой по возрасту премьер-министр Сапар Исаков продержался на этом посту немногим более 7 месяцев.

"Сегодня на заседании Жогорку Кенеша с участием президента Сооронбая Жээнбекова состоялась торжественная церемония присяги членов правительства", — сообщил он.

В структуре кабмина Абылгазиева сохранены все 12 министерств и четыре госкомитета. В целом состав нового правительства Киргизии теперь выглядит так: первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, вице-премьер-министры Жениш Разаков, Замирбек Аскаров и Алтынай Омурбекова. Руководитель аппарата правительства — министр Мурат Мукамбетов, глава МИД – Эрлан Абдылдаев, МВД – Кашкар Джунушалиев, минюста Айнур Абдылдаева и минфина Адылбек Касымалиев. Министерство экономики возглавил Олег Панкратов, министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев, министерство транспорта и дорог Жамшитбек Калилов, МЧС Нурболот Мирзахмедов, министерство образования и науки Гульмира Кудайбердиева, минздрав Космосбек Чолпонбаев. Главой министерства культуры, информации и туризма назначен Султан Жумагулов, минтруда и соцразвития Таалайкул Исакунова. Госкомитет нацбезопасности возглавит Идрис Кадыркулов, госкомитет по делам обороны Эрлис Тердикбаев, госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Уланбек Рыскулов и госкомитет информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.

Ранее Абылгазиев занимал пост первого вице-премьера в правительстве нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. После победы Жээнбекова в президентских выборах осенью 2017 был назначен советником, а затем руководителем аппарата президента Киргизии. Однако ранее он носил имя и фамилию Мухамметкалый Абулгазиев, которые сменил в прошлом году.