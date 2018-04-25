Трамп проведет переговоры с лидером Южной Кореи после саммита Сеул-Пхеньян

ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Советники по безопасности президентов Южной Кореи и США Чон Ый Ён и Джон Болтон по итогам встречи в Вашингтоне во вторник договорились о телефонном разговоре между лидерами в пятницу, сразу после встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на администрацию главы Южной Кореи.

Отмечается, что советники будут прилагать усилия для личной встречи президента США Дональда Трампа и его южнокорейского коллеги до того, как американский президент встретится с Ким Чен Ыном.

"Советники по безопасности договорились о том, что президент Мун и президент Трамп проведут телефонный разговор сразу после саммита Юга и Севера Кореи и обменяются мнениями по его итогам. Они также согласились прилагать усилия к тому, чтобы осуществить встречу между двумя президентами перед саммитом США – КНДР", — приводит слова представителя администрации агентство Ренхап.

Третья за всю историю Южной Кореи и КНДР встреча лидеров состоится в пятницу, 27 апреля. На конец мая или начало июня намечена встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.