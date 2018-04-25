СМИ рассказали о российском оружии "Судного дня"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российское ядерное оружие, размещенное на подводных беспилотниках, может разрушить целые прибрежные города, сообщает Business Insider.

Журнал пишет о комплексе "Статус-6", который прославился в зарубежной прессе, как оружие "Судного дня". Подлодке приписывают возможность переносить боеголовки мощностью в 50 мегатонн.

Как отмечает издание, ядерное оружие мощностью от 20 до 50 мегатонн вблизи прибрежной линии может устроить взрыв силой, сравнимой с цунами после землетрясения в Японии в марте 2011 года. Более того, отмечают специалисты, подводный удар может вызвать волны до ста метров.

Business Insider подчеркивает, что взрыв от торпеды комплекса "Статуса-6" под водой сможет поднять вверх тонны облученной морской воды и устроить катастрофический радиоактивный дождь близ зоны поражения. Если взрыв произошел бы у берегов города вроде Лос Анжелеса или Сан Диего, то разрушительный эффект от ядерных осадков оказался бы еще сильнее из-за частого морского ветра.

Первого марта в послании Федеральному собранию российский президент Владимир Путин рассказал о ряде новых видов вооружений, разработанных в России, среди которых — беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей. Такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. При этом российский лидер не уточнил, является ли разработка "Сатусом-6", или же она имеет другое название.