В Техасе объявили в розыск мужчину, подозреваемого в ранении трех человек

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Полицейское управление Далласа объявило в розыск мужчину, предположительно, причастного к ранению трех человек, включая двух полицейских.

Ранее полицейское управление Далласа сообщило, что два сотрудника полиции и один мирный житель получили ранения в результате стрельбы в городе Даллас. Состояние полицейских оценивается как критическое.

"Армандо Хуарес … 29 лет, подозревается в покушении на убийство двух полицейских, которое произошло у магазина стройматериалов Home Depot … Всех, у кого есть информация об этом преступлении, просим связаться с полицией", — сообщило полицейское управление в Twitter.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на шефа полиции Рене Холл, мужчина скрылся с места преступления в белом пикапе.