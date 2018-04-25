В Никарагуа два полицейских погибли в ходе протестов

МЕХИКО, 25 апр – РИА Новости. Национальная полиция Никарагуа сообщила во вторник о 121 пострадавшем и двух убитых в ходе недавних протестов сотрудниках.

По сообщению канала Televisa , эти данные были направлены полицией никарагуанскому кардиналу Леопольдо Бренесу, который был приглашен президентом Даниэлем Ортегой в качестве посредника для переговоров с протестующими.

Протесты в Никарагуа начались 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. По разным данным, в результате столкновений с полицией за несколько дней погибли до 30 человек, окончательных официальных данных на этот счет пока нет, однако во вторник были найдены в морге тела еще двух погибших, ранее считавшиеся пропавшими без вести. Президент Ортега уже отметил планировавшуюся реформу.

Епископская конференция Никарагуа во вторник распространила заявление, в котором дает согласие стать "посредником и свидетелем" в диалоге между властями и гражданским обществом.