США приветствуют транспортное соглашение между Молдавией и Приднестровьем

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. США приветствуют транспортное соглашение Молдавии и непризнанного Приднестровья и поддерживают полное урегулирование конфликта, заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.
По ее словам, "это принесет реальную пользу жизни людей по обеим сторонам Днестра". Науэрт отметила, что венский протокол от 2017 года — "единственный путь к урегулированию одного из самых длительных конфликтов в Европе".
"Любое урегулирование должно основываться на суверенитете и территориальной целостности Молдавии со специальным статусом для Приднестровья в пределах международно признанных границ Молдавии", — добавила дипломат.
Ранее представители Молдавии и Приднестровья решили, что автомобили из непризнанной ПМР смогут стать участниками международного движения после получения нейтральных номерных знаков.
Регистрировать приднестровские автомобили можно будет в двух представительствах, которые откроют в Тирасполе и Рыбнице при помощи ОБСЕ. Иметь одновременно приднестровские и нейтральные номерные знаки будет запрещено.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.