США приветствуют транспортное соглашение между Молдавией и Приднестровьем

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. США приветствуют транспортное соглашение Молдавии и непризнанного Приднестровья и поддерживают полное урегулирование конфликта, заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты поддерживают всеобъемлющее урегулирование приднестровского конфликта, и мы приветствуем достигнутое на этой неделе соглашение о том, чтобы позволить транспортным средствам из Приднестровья легально путешествовать по дорогам за пределами Молдавии", — сообщила Науэрт.

По ее словам, "это принесет реальную пользу жизни людей по обеим сторонам Днестра". Науэрт отметила, что венский протокол от 2017 года — "единственный путь к урегулированию одного из самых длительных конфликтов в Европе".

"Любое урегулирование должно основываться на суверенитете и территориальной целостности Молдавии со специальным статусом для Приднестровья в пределах международно признанных границ Молдавии", — добавила дипломат.

Ранее представители Молдавии и Приднестровья решили, что автомобили из непризнанной ПМР смогут стать участниками международного движения после получения нейтральных номерных знаков.

Транспортные средства должны будут получить нейтральные номерные знаки, состоящие из трех букв и трех цифр, а также технический паспорт, соответствующий Венецианской конвенции международного движения. Решение касается только физических лиц.

Регистрировать приднестровские автомобили можно будет в двух представительствах, которые откроют в Тирасполе и Рыбнице при помощи ОБСЕ. Иметь одновременно приднестровские и нейтральные номерные знаки будет запрещено.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.