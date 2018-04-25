Страны G7 назвали действия России в Сирии и на Украине неприемлемыми

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Страны G7 обеспокоены "дестабилизирующими" действиями России в Сирии, на Украине и в соседних государствах, говорится в совместном заявлении глав МИД и министров безопасности стран "Большой семерки".

"Главы МИД G7 обсудили общую обеспокоенность по вопросам мира и безопасности, включая Сирию, Украину и КНДР. Затрагивая общие вызовы международному порядку, министры подняли тему российского дестабилизирующего поведения, включая неприемлемые действия России в Сирии, на Украине и в других соседних государствах.

"Большая семерка" также обвинила Россию во вмешательстве в демократические процессы и в проведении кампаний по дезинформации.

Ранее страны G7 обвинили Россию в дестабилизации ситуации в мире, а также пригрозили ужесточить антироссийские санкции из-за Донбасса.

Россия действует в ближневосточном государстве по официальной просьбе президента Сирии Башара Асада. Западная коалиция, в свою очередь, начала операцию на сирийской территории без разрешения Дамаска и резолюции ООН.

Российские власти многократно отмечали, что Россия не выступает стороной внутриукраинского конфликта и не причастна к событиям в Донбассе. Кроме того, Москва многократно отвергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств.