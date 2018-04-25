На Украине упрекнули ООН в неспособности остановить "агрессию России"

ООН, 25 апр — РИА Новости. Замглавы МИД Украины Сергей Кислица упрекнул ООН в том, что в организации не смогли остановить "агрессию России" в отношении страны.

"В 2014 году ни лидеры ООН, ни члены Совета Безопасности в то время не смогли остановить военную агрессию России, оккупацию Крыма и Донбасса", — сказал Кислица, выступая на форуме Генеральной Ассамблеи ООН по миростроительству.

В своей речи, представитель Украины неоднократно называл власти России "режимом". Он раскритиковал Москву, которая, по его словам, "прикрывает своего клиента Асада" и развязала "агрессию против Украины". Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает за скорейшее мирное урегулирование.

Замминистра убеждён, что нормализация ситуации будет зависеть от степени вовлеченности ООН. "Мы готовы конструктивно взаимодействовать на всех уровнях… Миротворческая операция под эгидой ООН может стать решающим фактором в этом процессе, и мы твердо рассчитываем на дальнейший прогресс на этом важнейшем направлении", — заявил Кислица.