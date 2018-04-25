В США требуют объяснить присутствие посла России на съезде республиканцев

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Консервативная неправительственная организация Judicial Watch подозревает, что администрация Барака Обамы могла помочь послу России в США Сергею Кисляку поехать на съезд Республиканской партии 2016 года, и требует в суде предоставить документы на этот счет, говорится в пресс-релизе организации.

Кисляк был послом РФ в США в 2008-2017 годах.

Американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы, Москва это категорически опровергает. Как Белый дом, так и Кремль опровергают параллельное обвинение в "сговоре" между Россией и предвыборным штабом Трампа. Ряд СМИ США называли Кисляка "шпионом", российский МИД выразил в связи с этим возмущение. Съезд Республиканской партии в Кливленде в июле 2016 года выдвинул Дональда Трампа кандидатом в президенты.

Иск Judicial Watch подан в соответствии с американским законом о свободе информации и требует предоставить "переписку между госдепартаментом и российским посольством относительно организации участия Кисляка (в съезде), включая возможные приглашения, а также данные Службы дипломатической безопасности о поездке и присутствии Кисляка".

Представители организации не пояснили, что предосудительного они увидели в присутствии российского посла на съезде Республиканской партии. В 2016 году пиар-директор съезда Брайан Нойс заявлял журналу Foreign Policy, что на съезде было 400 иностранных гостей и политиков из примерно 100 стран. По словам Нойса, иностранные дипломаты постоянно присутствуют на американских политических мероприятиях, начиная с исторического Филадельфийского конвента 1787 года.

При этом в Judicial Watch не скрывают, что намерены защитить генпрокурора Джеффа Сешнса, которого критиковали за общение с Кисляком в бытность сенатором. "Похоже, что "глубинное государство" хочет представить дело так, будто штаб Трампа сговорился с русскими, чтобы российский посол посетил съезд Национального комитета Республиканской партии. А на самом деле дело выглядит так, что за этим присутствием стоит госдепартамент Обамы. Общение генпрокурора Сешнса с послом России подвергли неоднозначному обнародованию и незаконным утечкам, так что данный новый федеральный иск может предоставить полезную информацию", — заявил президент организации Том Фиттон.