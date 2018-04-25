Экологи призвали Россию создать заповедник для пингвинов в Антарктиде

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Коалиция по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) призвала российское правительство поддержать создание в Восточной Антарктиде заповедника для пингвинов, сообщает ASOC.

"Во Всемирный день пингвинов ASOC обращается к правительству России с призывом принять участие в усилении охраны антарктических пингвинов и поддержать создание сети морских охраняемых природных акваторий в океанах, омывающих Антарктиду", — говорится в сообщении.

Как отмечают защитники животных, вопрос создания морской заповедной зоны Восточная Антарктида будет рассмотрен в конце октября 2018 года на совещании международной Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR), основанной в 1982 году. При этом экологи напомнили, что в 2016 году Россия поддержала в CCAMLR создание в море Росса крупнейшей в мире морской охраняемой природной акватории.

Российские антарктические станции © Фото : Алексей Екайкин Вид из самолета на антарктическую станцию Восток, расположенную в самом холодном месте континента. © Фото : Алексей Екайкин Вид из самолета на антарктическую станцию Восток, расположенную в самом холодном месте континента. © Фото : Алексей Екайкин Станция Восток, Антарктида. Участники российской научной экспедиции на фоне буровой вышки 5Г. © Фото : Алексей Екайкин Станция Восток, Антарктида. Участники российской научной экспедиции на фоне буровой вышки 5Г. © Фото : Алексей Екайкин Бывший аэрологический павильон, который теперь используют для сезонного проживания на станции Восток. © Фото : Алексей Екайкин Бывший аэрологический павильон, который теперь используют для сезонного проживания на станции Восток. © Фото : Андрей Абрамов Российские полярники на станции Новолазаревская, расположенной на северном побережье Антарктиды. © Фото : Андрей Абрамов Российские полярники на станции Новолазаревская, расположенной на северном побережье Антарктиды. © Фото : Андрей Абрамов Бухта Ардли, где расположена российская станция Беллинсгаузен. © Фото : Андрей Абрамов Бухта Ардли, где расположена российская станция Беллинсгаузен. © Фото : Андрей Абрамов Строения советской станции в оазисе Бангера. © Фото : Андрей Абрамов Строения советской станции в оазисе Бангера. © Фото : Андрей Абрамов Полевая база Дружная-4. © Фото : Андрей Абрамов Полевая база Дружная-4. © Фото : Андрей Абрамов Российская станция Ленинградская на южном побережье Антарктиды. © Фото : Андрей Абрамов Российская станция Ленинградская на южном побережье Антарктиды. © Фото : Андрей Абрамов Первая советская станция в Антарктиде - станция Мирный. © Фото : Андрей Абрамов Первая советская станция в Антарктиде - станция Мирный. © Фото : Андрей Абрамов Почвовед Андрей Абрамов за буровой установкой. Он создает сеть скважин для мониторинга мерзлых породы в Антарктиде. © Фото : Андрей Абрамов Почвовед Андрей Абрамов за буровой установкой. Он создает сеть скважин для мониторинга мерзлых породы в Антарктиде. © Фото : Андрей Абрамов Керн из наблюдательной скважины на станции Новолазаревской. © Фото : Андрей Абрамов Керн из наблюдательной скважины на станции Новолазаревской. © Фото : Андрей Абрамов Ледник на берегу Антарктического полуострова. © Фото : Андрей Абрамов Ледник на берегу Антарктического полуострова. © Фото : Андрей Абрамов Антарктический пингвин. © Фото : Андрей Абрамов Антарктический пингвин. © Фото : Андрей Абрамов Моховые подушки в скальных нишах северной экспозиции. Оазис Ширмахера. © Фото : Андрей Абрамов Моховые подушки в скальных нишах северной экспозиции. Оазис Ширмахера. © Фото : Андрей Абрамов Панорама оазиса Ширмахера - свободной ото льда территории на северной оконечности Антарктиды. © Фото : Андрей Абрамов Панорама оазиса Ширмахера - свободной ото льда территории на северной оконечности Антарктиды. © Фото : Андрей Абрамов Панорама российской станции Прогресс. © Фото : Андрей Абрамов Панорама российской станции Прогресс. © Фото : Андрей Абрамов Полярник Андрей Абрамов на станции Молодежная снимает метеоданные. © Фото : Андрей Абрамов Полярник Андрей Абрамов на станции Молодежная снимает метеоданные. © Фото : Андрей Абрамов Ученый в Антарктиде. © Фото : Андрей Абрамов Ученый в Антарктиде. /

"Морская заповедная зона Восточная Антарктика в Южном океане включает залив Прюдз, Полынью Космонавтов на Земле Уиликса, землю Эндбери и хребет Ганнурус. Площадь будущей морской охраняемой акватории должна составить почти миллион квадратных километров, и ее создание позволит сохранить не только пингвинов, но и представителей других видов Антарктики – таких как тюлени, киты и криль", — указывают в организации.

Подчеркивается, что Восточная Антарктида является домом для пингвинов Адели и императорских пингвинов. Промышленный лов криля в регионе может стать угрозой этим пингвинам, выживание которых напрямую зависит от возможности питаться мелкими морскими планктонными ракообразными.

Всемирный день пингвинов отмечается 25 апреля. Дата была выбрана неслучайно. Каждый год в марте или апреле императорские пингвины мигрируют на материк для спаривания и высиживания яиц, хотя оставшуюся часть года они живут на льдинах вокруг Антарктиды.