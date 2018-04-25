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Экологи призвали Россию создать заповедник для пингвинов в Антарктиде

00:4125.04.2018
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© Fotolia / Nick DaleПингвины прыгают между льдинами. Архивное фотоПингвины прыгают между льдинами. Архивное фото
© Fotolia / Nick Dale

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Коалиция по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) призвала российское правительство поддержать создание в Восточной Антарктиде заповедника для пингвинов, сообщает ASOC.

Станция в Антарктиде. Архивное фото
© Фото : Алексей Екайкин
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"Во Всемирный день пингвинов ASOC обращается к правительству России с призывом принять участие в усилении охраны антарктических пингвинов и поддержать создание сети морских охраняемых природных акваторий в океанах, омывающих Антарктиду", — говорится в сообщении.

Как отмечают защитники животных, вопрос создания морской заповедной зоны Восточная Антарктида будет рассмотрен в конце октября 2018 года на совещании международной Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR), основанной в 1982 году. При этом экологи напомнили, что в 2016 году Россия поддержала в CCAMLR создание в море Росса крупнейшей в мире морской охраняемой природной акватории.

Российские антарктические станции
© Фото : Алексей ЕкайкинВид из самолета на антарктическую станцию Восток, расположенную в самом холодном месте континента.Вид на антарктическую станцию Восток
© Фото : Алексей Екайкин
Вид из самолета на антарктическую станцию Восток, расположенную в самом холодном месте континента.
© Фото : Алексей ЕкайкинСтанция Восток, Антарктида. Участники российской научной экспедиции на фоне буровой вышки 5Г.Станция Восток, Антарктида. Экспедиция на фоне буровой вышки 5Г
© Фото : Алексей Екайкин
Станция Восток, Антарктида. Участники российской научной экспедиции на фоне буровой вышки 5Г.
© Фото : Алексей ЕкайкинБывший аэрологический павильон, который теперь используют для сезонного проживания на станции Восток.Бывший аэрологический павильон, который теперь используют для сезонного проживания
© Фото : Алексей Екайкин
Бывший аэрологический павильон, который теперь используют для сезонного проживания на станции Восток.
© Фото : Андрей АбрамовРоссийские полярники на станции Новолазаревская, расположенной на северном побережье Антарктиды.Российские полярники на станции Новолазаревская
© Фото : Андрей Абрамов
Российские полярники на станции Новолазаревская, расположенной на северном побережье Антарктиды.
© Фото : Андрей АбрамовБухта Ардли, где расположена российская станция Беллинсгаузен.Бухта Ардли, где расположена российская станция Беллинсгаузен
© Фото : Андрей Абрамов
Бухта Ардли, где расположена российская станция Беллинсгаузен.
© Фото : Андрей АбрамовСтроения советской станции в оазисе Бангера.Строения советской станции в оазисе Бангера
© Фото : Андрей Абрамов
Строения советской станции в оазисе Бангера.
© Фото : Андрей АбрамовПолевая база Дружная-4.Полевая база Дружная-4
© Фото : Андрей Абрамов
Полевая база Дружная-4.
© Фото : Андрей АбрамовРоссийская станция Ленинградская на южном побережье Антарктиды.Российская станция Ленинградская на южном побережье Антарктиды
© Фото : Андрей Абрамов
Российская станция Ленинградская на южном побережье Антарктиды.
© Фото : Андрей АбрамовПервая советская станция в Антарктиде - станция Мирный.Станция Мирный
© Фото : Андрей Абрамов
Первая советская станция в Антарктиде - станция Мирный.
© Фото : Андрей АбрамовПочвовед Андрей Абрамов за буровой установкой. Он создает сеть скважин для мониторинга мерзлых породы в Антарктиде.Андрей Абрамов за буровой установкой
© Фото : Андрей Абрамов
Почвовед Андрей Абрамов за буровой установкой. Он создает сеть скважин для мониторинга мерзлых породы в Антарктиде.
© Фото : Андрей АбрамовКерн из наблюдательной скважины на станции Новолазаревской.Керн из скважины на станции Новолазаревской
© Фото : Андрей Абрамов
Керн из наблюдательной скважины на станции Новолазаревской.
© Фото : Андрей АбрамовЛедник на берегу Антарктического полуострова.Ледник на берегу Антарктического полуострова
© Фото : Андрей Абрамов
Ледник на берегу Антарктического полуострова.
© Фото : Андрей АбрамовАнтарктический пингвин.Антарктический пингвин
© Фото : Андрей Абрамов
Антарктический пингвин.
© Фото : Андрей АбрамовМоховые подушки в скальных нишах северной экспозиции. Оазис Ширмахера.Моховые подушки в скальных нишах северной экспозиции
© Фото : Андрей Абрамов
Моховые подушки в скальных нишах северной экспозиции. Оазис Ширмахера.
© Фото : Андрей АбрамовПанорама оазиса Ширмахера - свободной ото льда территории на северной оконечности Антарктиды.Оазис Ширмахера
© Фото : Андрей Абрамов
Панорама оазиса Ширмахера - свободной ото льда территории на северной оконечности Антарктиды.
© Фото : Андрей АбрамовПанорама российской станции Прогресс.Панорама станции Прогресс
© Фото : Андрей Абрамов
Панорама российской станции Прогресс.
© Фото : Андрей АбрамовПолярник Андрей Абрамов на станции Молодежная снимает метеоданные.Полярник на станции Молодежная снимает метеоданные
© Фото : Андрей Абрамов
Полярник Андрей Абрамов на станции Молодежная снимает метеоданные.
© Фото : Андрей АбрамовУченый в Антарктиде.Ученый в Антарктиде
© Фото : Андрей Абрамов
Ученый в Антарктиде.
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"Морская заповедная зона Восточная Антарктика в Южном океане включает залив Прюдз, Полынью Космонавтов на Земле Уиликса, землю Эндбери и хребет Ганнурус. Площадь будущей морской охраняемой акватории должна составить почти миллион квадратных километров, и ее создание позволит сохранить не только пингвинов, но и представителей других видов Антарктики – таких как тюлени, киты и криль", — указывают в организации.

Ученый в Антарктиде
© Фото : Андрей Абрамов
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Подчеркивается, что Восточная Антарктида является домом для пингвинов Адели и императорских пингвинов. Промышленный лов криля в регионе может стать угрозой этим пингвинам, выживание которых напрямую зависит от возможности питаться мелкими морскими планктонными ракообразными.

Всемирный день пингвинов отмечается 25 апреля. Дата была выбрана неслучайно. Каждый год в марте или апреле императорские пингвины мигрируют на материк для спаривания и высиживания яиц, хотя оставшуюся часть года они живут на льдинах вокруг Антарктиды.

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И.В.
Пиндосов тоже призывают?
01:16
25.04.2018
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