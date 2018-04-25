США ударили по своим. Европа просит смягчить санкции против России

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступают против очередных антироссийских санкций, принятых в апреле, и просят США смягчить их. Европу не устраивают американские ограничения на производителей алюминия: это нарушит цепочки поставок, в частности, для таких компаний, как BMW и Airbus. Убедят ли лидеры ЕС Вашингтон пойти на уступки — в материале РИА Новости.

Под дружественным огнем США

© AP Photo / Andrew Harnik Макрон и Трамп посадили у Белого дома привезенный из Франции саженец дуба. 23 апреля 2018 года © AP Photo / Andrew Harnik Макрон и Трамп посадили у Белого дома привезенный из Франции саженец дуба. 23 апреля 2018 года

Инициативу взял на себя Париж. Французский лидер первым отправился с визитом в Вашингтон, чтобы обсудить с Дональдом Трампом "алюминиевые" санкции, а также другой чувствительный сюжет — иранское ядерное досье. Следом в США прибывает Ангела Меркель. К общему демаршу европейцев намерены присоединиться Рим и, по неподтвержденным данным, Лондон. В эти дни решается, явится ли Тереза Мэй к Трампу лично или ограничится телефонным звонком.

Европейские союзники упрекают Белый дом в экономическом эгоизме. От 30 до 40 процентов алюминия в Европу поставляет Россия. Ведущие компании Старого Света, например Volkswagen, могут пострадать лишь из-за своих давно налаженных экономические связей. Лидеры Франции, Германии и Италии считают, что формулировки новых антироссийских санкций необходимо пересмотреть.

В противном случае Европа скоро столкнется с дефицитом алюминия. Времени на переговоры немного: санкции, на которых настаивают США, должны вступить в силу в мае и в июне. И тогда же, по неофициальной информации, Вашингтон намерен выйти из ядерного соглашения с Ираном, что тоже принесет европейскому бизнесу миллиардные убытки.

Евросоюзу не нужна изоляция России

"Санкционная политика стран Запада неодинакова, — пояснил РИА Новости руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. — США пытаются изолировать нашу страну от мировой экономики. ЕС придерживается другой стратегии — ему это попросту экономически невыгодно".

Вашингтон постоянно объявляет о все новых санкциях против Москвы. В европейских столицах после 2014 года дополнительных ограничений не вводили. ЕС лишь продлевает действие уже принятых санкций.

© AP Photo / Evan Vucci Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге © AP Photo / Evan Vucci Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге

"ЕС старается придерживаться собственного курса и не желает, чтобы США навязывали санкционные меры всем своим партнерам. Париж и Берлин нуждаются в более сдержанной политике. Германия, например, проявляет нелояльность к США, помогая прокладывать газопровод "Северный поток — 2". В этом проекте участвуют и французы", — говорит Рубинский. По его мнению, Макрон в Вашингтоне собирается настаивать на своем, поэтому переговоры предстоят сложные.

Финансовые потери и риск рецессии

В ожидании итогового решения Белого дома европейцы подсчитывают, какие потери понесут от новых санкций, если те вступят в силу. Российско-немецкая торговая палата оценила убытки ФРГ от действий США в миллиарды евро за несколько лет. В данный момент аналитики работают над докладом, где перечислят компании, которым грозит наибольший ущерб.

Восточный комитет немецкой экономики, представляющий Федерацию немецкой промышленности (BDI), проанализировал только краткосрочные потери: речь идет о разрыве контрактов на поставки алюминия стоимостью в сотни миллионов долларов. Кроме того, не ясно, чем в сжатые сроки заменить эти поставки.

© AFP 2018 / Eric Feferberg Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите НАТО в Брюсселе © AFP 2018 / Eric Feferberg Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите НАТО в Брюсселе

Переговоры европейских лидеров с Трампом проходят на фоне снижения темпов экономического роста в Евросоюзе. В Старом Свете завершается продлившийся последние 20 месяцев локальный евробум. Риск рецессии заставляет лидеров ЕС болезненнее воспринимать возможные финансовые потери. По данным Немецкого института по исследованию микроэкономики и экономической конъюнктуры (IMK), вероятность начала спада производства в 2018 году — 32 процента. Новые антироссийские санкции в этой ситуации совершенно некстати.