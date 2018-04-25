США ударили по своим. Европа просит смягчить санкции против России

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступают против очередных антироссийских санкций, принятых в апреле, и просят США смягчить их. Европу не устраивают американские ограничения на производителей алюминия: это нарушит цепочки поставок, в частности, для таких компаний, как BMW и Airbus. Убедят ли лидеры ЕС Вашингтон пойти на уступки — в материале РИА Новости.
Под дружественным огнем США
Европейские союзники упрекают Белый дом в экономическом эгоизме. От 30 до 40 процентов алюминия в Европу поставляет Россия. Ведущие компании Старого Света, например Volkswagen, могут пострадать лишь из-за своих давно налаженных экономические связей. Лидеры Франции, Германии и Италии считают, что формулировки новых антироссийских санкций необходимо пересмотреть.
В противном случае Европа скоро столкнется с дефицитом алюминия. Времени на переговоры немного: санкции, на которых настаивают США, должны вступить в силу в мае и в июне. И тогда же, по неофициальной информации, Вашингтон намерен выйти из ядерного соглашения с Ираном, что тоже принесет европейскому бизнесу миллиардные убытки.
Евросоюзу не нужна изоляция России
Вашингтон постоянно объявляет о все новых санкциях против Москвы. В европейских столицах после 2014 года дополнительных ограничений не вводили. ЕС лишь продлевает действие уже принятых санкций.
"ЕС старается придерживаться собственного курса и не желает, чтобы США навязывали санкционные меры всем своим партнерам. Париж и Берлин нуждаются в более сдержанной политике. Германия, например, проявляет нелояльность к США, помогая прокладывать газопровод "Северный поток — 2". В этом проекте участвуют и французы", — говорит Рубинский. По его мнению, Макрон в Вашингтоне собирается настаивать на своем, поэтому переговоры предстоят сложные.
Финансовые потери и риск рецессии
Восточный комитет немецкой экономики, представляющий Федерацию немецкой промышленности (BDI), проанализировал только краткосрочные потери: речь идет о разрыве контрактов на поставки алюминия стоимостью в сотни миллионов долларов. Кроме того, не ясно, чем в сжатые сроки заменить эти поставки.
Переговоры европейских лидеров с Трампом проходят на фоне снижения темпов экономического роста в Евросоюзе. В Старом Свете завершается продлившийся последние 20 месяцев локальный евробум. Риск рецессии заставляет лидеров ЕС болезненнее воспринимать возможные финансовые потери. По данным Немецкого института по исследованию микроэкономики и экономической конъюнктуры (IMK), вероятность начала спада производства в 2018 году — 32 процента. Новые антироссийские санкции в этой ситуации совершенно некстати.