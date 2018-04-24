Врио премьера Армении рассказал, почему отменили встречу с Пашиняном

ЕРЕВАН, 24 апр – РИА Новости. Врио премьера Армении Карен Карапетян заявил, что запланированная в среду встреча с лидером оппозиции Николом Пашиняном была отменена из-за предъявленных властям новых требований.

"Информирую, что заранее анонсированная встреча не состоится, так как Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности формата, повестки и освещения встречи", — говорится в заявлении Карапетяна, размещенном на правительственном сайте.

По его словам, Пашинян предложил список участников со стороны властей, а также заявил, что будет вести переговоры исключительно вокруг своей повестки.

"Это не переговоры или диалог, а озвучивание только своего мнения и своей повестки, вплоть до определения вместо нас наших переговорщиков. Имея определенный опыт в ведении переговоров, никогда не слышал о переговорах в подобном формате", — сказал Карапетян.

Ранее Пашинян в своем видеообращении заявил, что готов провести переговоры с представителями правящей Республиканской партии Армении лишь вокруг предложенной оппозиционерами повестки, то есть мирной передачи власти без потрясений.

Однако, по его словам, так как есть основания предполагать, что этого не произойдет, он призвал возобновить акции гражданского неповиновения и в среду с 11.00 собраться на площади Республики для обсуждения дальнейших действий.

Накануне на фоне акций протеста в отставку подал премьер Армении Серж Саргсян.

Саргсян дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.