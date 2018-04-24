Слуцкий рассказал, чем грозит КНДР пересмотр ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пересмотр соглашения по ядерному атому Ирана станет негативным сигналом для КНДР об отношении Запада к своим обязательствам, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе.

"Россия выступает категорически против вскрытия ядерной сделки с Ираном. Это станет прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, подорвет многолетние усилия на этом направлении в части сохранения стабильности и режима нераспространения. Это послужит также крайне негативным сигналом не только для Тегерана, но и для КНДР в отношении соблюдения Западом своих обязательств. Последствия всего этого могут быть катастрофичны", — сказал Слуцкий.

По его мнению, заявления президента Франции относительно пересмотра СВПД идет вразрез с позицией Евросоюза, которую до этого неоднократно озвучивала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мягко говоря, такой разворот относительно иранской ядерной сделки весьма опасен. Если Франция действительно присоединится к той линии, которую ведет администрация США, это продемонстрирует нестабильность ее как партнера и гаранта выполнения соглашения, а также возможность навязывания Парижу интересов Вашингтона", — подчеркнул парламентарий.