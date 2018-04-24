В Мексике расчленили жертву, вдохновившись идеей кандидата в президенты

МЕХИКО, 24 апр — РИА Новости. Организованная преступность в мексиканском городе Акапулько взяла на вооружение предложение, сделанное одним из кандидатов в президенты Хайме Родригесом Кальдероном, и расчленила предполагаемого вора.

В оставленной рядом с трупом записке бандиты напрямую сослались на предложение Родригеса Кальдерона, сделанное им в ходе предвыборных дебатов, отрубать руки людям, ворующим на государственной службе. "Об этом уже сказал Бронко (прозвище Родригеса Кальдерона. — Прим. ред.) в отношении негодяев, которые воруют. Это — первый", — приводит радио Formula текст послания.

Личность расчлененного человека пока не установлена. Его тело было найдено рядом с автомобильной трассой Мехико — Акапулько.