Наехавший на пешеходов в Торонто оставил загадочное сообщение в соцсети

На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто

На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Мужчина, который наехал на пешеходов в Торонто, убив 10 человек, за несколько минут до выезда оставил загадочное послание на своей странице в Facebook, сообщил во вторник журналистам сержант полиции города Грэм Гибсон.

"Как сообщали СМИ, обвиняемый, судя по всему, опубликовал загадочное сообщение в Facebook за несколько минут до того, как он поехал на арендованном минивэне, направился на Янг-стрит и выехал на полный людей тротуар", — сказал полицейский.

Его выступление транслировалось в Youtube-канале полиции Торонто.

Гибсон, сославшись на тайну следствия, не стал отвечать на вопросы о возможном мотиве нападавшего и о содержании сообщения.

В понедельник микроавтобус, за рулем которого был 25-летний Алек Миняссян, наехал на пешеходов в Торонто, жертвами инцидента стали 10 человек, еще 15 пострадали. Мотивы действий водителя остаются неизвестными.