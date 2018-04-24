ЕРЕВАН, 24 апр – РИА Новости. Руководитель оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент" Гарегин Чукасзян, поддержавший в 2016 году вооруженный захват здания патрульно-постовой службы в Ереване, задержан во вторник сотрудниками правоохранительных органов, сообщила пресс-служба полиции Армении.

Чукасзян является фигурантом уголовного дела, находящегося в ведении Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении. Летом 2016 года он поддержал захват здания ППС в Ереване.

"В результате оперативно-розыскных работ, проведенных сотрудниками полиции и Службы нацбезопансоти Армении, 24 апреля обнаружен и доставлен главное управление угрозыска Гарегин Чукасзян, разыскиваемый с 2016 года за организацию массовых беспорядков", — говорится в сообщении.

Группа вооруженных лиц из числа представителей радикальной оппозиции 17 июля 2016 года захватила территорию полка патрульно-постовой службы ереванской полиции и удерживала ее до 31 июля. В результате нападения были убиты трое полицейских, получили ранения как сотрудники полиции, так и члены вооруженной группы. Вечером 31 июля напавшие сложили оружие и сдались властям, после чего были арестованы.

Параллельно с захватом полицейской части в Ереване были организованы митинги оппозиции в поддержку боевиков. В ходе этих митингов дважды произошли массовые беспорядки и столкновения манифестантов с силами правопорядка, в результате чего были раненые и пострадавшие с обеих сторон.