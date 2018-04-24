В Ереване прошла акция "кастрюля-половник"

Участники акции протеста в Ереване против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. 22 апреля 2018

Участники акции протеста в Ереване против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. 22 апреля 2018

ЕРЕВАН, 24 апр — РИА Новости. В Ереване во второй раз за последние дни прошла акция протеста "кастрюля-половник", передает корреспондент РИА Новости.

Ровно в 23:00 по местному времени (22:00 мск) местные жители в знак протеста начали высовываться из окон и бить половниками по кастрюлям. Акция продлилась 15 минут.

В первый раз такая акция прошла в воскресенье после масштабного протестного митинга.

Во вторник лидер оппозиции Никол Пашинян, усилиями которого премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, заявил, что новый лидер страны должен быть из народа, а не из правящей партии, досрочные выборы в парламент должны пройти в ближайшее время, и до выполнения этих требований протестующие останутся на улице.

Обо всем этом Пашинян рассказал накануне намеченных на утро среды переговоров с и.о. премьера Армении Кареном Карапетяном. Однако позже пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Тигран Авинян сообщил, что переговоры отменены и пока неизвестно, когда состоятся.