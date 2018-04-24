Протесты продолжаются: Пашинян рассказал о требованиях и планах

ЕРЕВАН, 24 апр — РИА Новости. Лидер оппозиции Никол Пашинян, усилиями которого премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, заявил, что новый лидер страны должен быть из народа, а не из правящей партии, досрочные выборы в парламент должны пройти в ближайшее время — и до выполнения этих требований протестующие останутся на улице.

Обо всем этом Пашинян рассказал накануне намеченных на утро среды переговоров с и.о. премьера Армении Кареном Карапетяном. Однако позже пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Тигран Авинян сообщил, что переговоры отменены — и пока неизвестно, когда состоятся.

Требования оппозиции к властям



Переговоры с Карапетяном были запланированы в отеле Mariott на площади Республики. Здесь же во вторник вечером состоялась пресс-конференция Пашиняна. Для журналистов аккредитация на оба мероприятия была открыта в комментариях в Facebook оппозиционера. А проверяли ее наличие крепкие молодые люди в хороших костюмах.

Сам Пашинян дал понять, что встречу с Карапетяном он видит не столько как переговоры, а скорее как сдачу всей Республиканской партии на условиях оппозиции, которую "поддерживают 90% населения".

"Я не собираюсь говорить с Карапетяном, мы будем говорить с Республиканской партией. Мы настаиваем, чтобы в переговорах участвовал и.о. премьера, спикер парламента и глава парламентского большинства", — заявил Пашинян.

По его словам, "эра Республиканской партии закончилась, они не должны цепляться за власть". Никакой представитель республиканцев, включая самого Карапетян, даже в случае его выхода из партии, не могут занять этот пост, считает оппозиционер.

Зато сам Пашинян готов стать премьер-министром – естественно, "если народ возложит на меня ответственность". "Большая вероятность, что так и произойдёт", — заявил он. Впрочем, окончательное решение о "народном кандидате" примут участники митингов.

С другой стороны, главной задачей временного правительства должна быть подготовка к "честным выборам" парламента, которые пройдут "можно быстрее – в течение одного-двух месяцев".

До той поры перерыва в акциях оппозиции не будет, люди готовы выходить на улицу, заверил он.

"Не будет никакого перерыва до логического завершения нашей революции. Завтра мы проведем митинг на площади Республики. Мы способны за час, даже за полчаса организовать любое мероприятие. Мы владеем ситуацией и пользуемся поддержкой нашего народа", — сказал Пашинян.

В то же время он не ждет никаких силовых столкновений, так как оппозиционерам попросту никто не противостоит.

Отношения с Россией глазами оппозиции



Много вопросов Пашиняну было задано относительно его видения отношений Армении с Россией – раньше Пашинян часто критиковал власти за излишнюю близость к РФ.

"Отношения с РФ очень важны, это дружественные, братские страны. Но это не значит, что в них нет проблем", — заметил оппозиционер. По его словам, оппозиция в случае прихода к власти собирается их решать, а нерешаемых проблем он тут не видит.

Оппозиция в случае прихода к власти не собирается брать курс на выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС или выгонять из Гюмри российскую военную базу.

"В данный момент мы не можем сказать, что у нас есть какие-то связанные с этим (базой — ред.) проблемы. Так как у нас есть очень большие проблемы не только с охраной армяно-турецкой, но и армяно-азербайджанской границы. И факт в том, что у Армении сейчас нет достаточной армии для охраны всех своих границ. Это политическая реальность, которую должно учитывать любое армянское правительство", — сказал Пашинян.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ.

В целом оппозиция вообще не является ни "проамериканской", ни проевропейской, ни пророссийской, заверил он.

"Мы не собираемся развивать отношение с какой-то страной за счёт и во вред отношений с другими странами… Для нас важны отношения с ЕС, Россией, США. Но ни одни из них не будет развиваться во вред другим", — заверил Пашинян.