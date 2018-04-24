Депутат призвал учитывать мнение Ирана при обсуждении ядерной сделки

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Вопрос изменения соглашения по ядерной программе Ирана невозможно без учёта мнения самого Ирана, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе. По словам Макрона, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.

"Мы должны учитывать то обстоятельство, что в своё время Иран пошёл на очень серьёзные уступки по заключению соответствующего соглашения по ядерной программе. Со своей стороны Иран все обязательства очень пунктуально выполняет. И принимать решения без учета согласия или несогласия иранской стороны с изменениями условий договора, на мой взгляд, невозможно", — сказал Новиков.