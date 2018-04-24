Депутат призвал учитывать мнение Ирана при обсуждении ядерной сделки

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Вопрос изменения соглашения по ядерной программе Ирана невозможно без учёта мнения самого Ирана, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков.
"Мы должны учитывать то обстоятельство, что в своё время Иран пошёл на очень серьёзные уступки по заключению соответствующего соглашения по ядерной программе. Со своей стороны Иран все обязательства очень пунктуально выполняет. И принимать решения без учета согласия или несогласия иранской стороны с изменениями условий договора, на мой взгляд, невозможно", — сказал Новиков.