Силовики готовят артиллерию для обстрела жилых кварталов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики готовят артиллерийские системы для нанесения массированного удара по мирным кварталам ДНР.

"Как мы предупреждали ранее, сейчас в районе населенного пункта Верхнеторецкое враг начал вести провокационные обстрелы из гранатометов, под прикрытием которых осуществляется развертывание артиллерийских систем для нанесения массированного удара по мирным кварталам", — заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Кроме того в оперативном командовании ДНР опасаются провокационных обстрелов на всей линии соприкосновения и прицельных обстрелов жилых кварталов.

"Мы не исключаем таких же провокационных обстрелов на всей линии соприкосновения… Планируют бить прицельно по кварталам, в которых еще остались проживать не участвующие в вооруженном конфликте мирные жители", — отметил Басурин. Он добавил, что зафиксированы полеты беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков, с помощью которых ведется аэроразведка.