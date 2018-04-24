Силовики готовят артиллерию для обстрела жилых кварталов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики готовят артиллерийские системы для нанесения массированного удара по мирным кварталам ДНР.
Кроме того в оперативном командовании ДНР опасаются провокационных обстрелов на всей линии соприкосновения и прицельных обстрелов жилых кварталов.
"Мы не исключаем таких же провокационных обстрелов на всей линии соприкосновения… Планируют бить прицельно по кварталам, в которых еще остались проживать не участвующие в вооруженном конфликте мирные жители", — отметил Басурин. Он добавил, что зафиксированы полеты беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков, с помощью которых ведется аэроразведка.