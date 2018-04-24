В Армении отменили переговоры между Пашиняном и врио премьера

ЕРЕВАН, 24 апр — РИА Новости. Переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном отменены, сообщил РИА Новости пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Тигран Авинян.

"Переговоры между Николом Пашиняном и временно исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном отменены", — сообщил Авинян.

Когда они состоятся, пока неизвестно, добавил он.

В интервью агентству tert.am Авинян рассказал, что оппозиция настаивает на том, что переговоры могут идти только вокруг тех пунктов, которые были заявлены заранее, а именно мирной передачи власти и внеочередных парламентских выборов, а также что Республиканская партия "не может быть первым лицом временного правительства". Республиканцы возражают против такой постановки вопроса, сообщил Авинян.