В Сети высмеяли неуверенные попытки Трампа взять жену за руку

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователи соцсетей во вторник стали обсуждать видео, на котором президент США Дональд Трамп пытается взять за руку супругу Меланию во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.

"Тот момент, когда твоя жена не хочет брать тебя за руку… бесценно", — написала @BetsyBits.



"Ей нужна веревка, чтобы сбежать", — пошутил @DWPippy

She needs a knotted rope for the escape.. — David W Pippy (@DWPippy) 24 апреля 2018 г.

"Она его не принимает, как и все мы!" — написали в комментариях.

Некоторые пожалели первую леди, которой пришлось взять супруга за руку.

"Выглядит абсолютно несчастной", — написал @jamgilcw.

Другие призвали не делать поспешные выводов и воздержаться от комментариев о личной жизни президентской четы.

"Не наше дело", — написал @mamtora

Not our business. — Mamtora-Architect (@mamtora) 24 апреля 2018 г.

Отношения Трампа с супругой уже не первый раз становятся предметом обсуждения в социальных сетях. Мелания неоднократно ставила американского лидера в неловкое положение. Например, в начале февраля она отказалась с ним сфотографироваться, а незадолго до этого во время визита в Рим — взять за руку.