Матвиенко: Россия надеялась, что G7 осудит закон о реинтеграции Донбасса

БАНЯ-ЛУКА (Босния и Герцеговина), 24 апр – РИА Новости. РФ рассчитывала на осуждение украинского закона о реинтеграции Донбасса со стороны стран G7 и ЕС, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Страны G7 в заявлении глав МИД по итогам встречи в Торонто объявили, что могут ужесточить санкции против России, "если действия Москвы того потребуют". Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя итоги встречи глав МИД "Большой семерки", отметил, что, "конечно, русофобская подоплека там очевидна".

"Сторонами минских соглашений являются киевские власти и власти Донецка и Луганска, они подписали минские соглашения. Там чётко дорожная карта изложена, что и как надо делать. Вместо того чтобы понудить Киев исполнить эти решения, они развлекаются в виде очередных санкций против России", — заявила Матвиенко журналистам во вторник.

Складывается впечатление, что G7 "создаёт себе какую-то иную реальность", подчеркнула политик. При этом реальность сегодня такова, что в ней существуют только минские соглашения.

Председатель верхней палаты парламента РФ подчеркнула, что Москва ждала на осуждение со стороны стран G7 и Евросоюза украинского закона о реинтеграции Донбасса.

"Тот закон, который приняли киевские власти о реинтеграции Донбасса, мы очень рассчитывали, что "семерка", страны Евросоюза осудят это закон, потому что никакая реинтеграция Донбасса там не приписана. Там развязываются руки военщине Киева на попытку силового возврата Донбасса и Луганска в лоно Киева", — сказала Матвиенко журналистам.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во главе делегации верхней палаты российского парламента 23-24 апреля посещает Боснию и Герцеговину с официальным визитом.