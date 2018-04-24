Трамп предупредил о последствиях угроз Ирана в адрес США

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в случае угрозы Соединенным Штатам заплатит цену, которую "немногие страны когда-либо платили".

"Если Иран будет нам угрожать каким-либо образом, он заплатит цену, которую немногие страны когда-либо платили", — заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Трамп продлил режим частичного снятия санкций с Ирана в январе, но объявил, что это продление будет последним. Трамп считает, что он может потребовать изменить некоторые аспекты договоренностей задним числом, а если Тегеран не согласится — вернуть санкции. Администрация уверяет, что подобная тактика не означает нарушения договоренностей.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.