Лукашевич призвал ОБСЕ отреагировать на арест правозащитника Гапоненко

ВЕНА, 24 апр — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал структуры организации отреагировать на арест в Латвии правозащитника Александра Гапоненко.

Полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко в пятницу по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны". В субботу суд его арестовал. Он был помещен в Рижскую центральную тюрьму. Гапоненко является активным противником перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией. СМИ сообщили, что Гапоненко объявил голодовку и находится под наблюдением медиков.

Лукашевич решительно осудил заключение Гапоненко под стражу, выразив надежду, что "Рига не пойдет по пути развязывания "охоты на ведьм" против несогласных с ее политикой в отношении "неграждан".

"Призываем БДИПЧ, представителя по свободе СМИ и Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств отреагировать на полицейское насилие в отношении защитника русских школ Латвии Александра Гапоненко и его арест", — заявил Лукашевич, его слова приводятся в Twitter постпредства.