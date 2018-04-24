Макрон выразил надежду на участие России в работе над соглашением по Ирану

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что к работе над новым соглашением по Ирану присоединятся региональные державы, страны Европы, а также Турция и Россия.

Ранее Макрон заявил, что действующее с 2015 года соглашение по иранской ядерной программе недостаточное и призвал к работе над новым документом. По словам французского президента, новое соглашение должно включать в себя четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.

"Мы должны вместе найти возможности с региональными державами, с руководством Ирана для заключения соглашения… Я думаю, что обсуждение позволит нам открыть путь к новому соглашению, которое мне кажется необходимым. Над ним мы будем работать. Мы хотели бы, чтобы (к работе над соглашением) присоединились наши европейские партнеры, региональные страны и, конечно, Россия и Турция", — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Трансляция пресс-конференции ведется в Periscope Елисейского дворца.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.