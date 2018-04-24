Нацбанк Украины выпустит памятную монету с изображением Крыма

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Национальный банк Украины 25 апреля выпустит серию памятных монет с изображением Крыма. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"В 2014 году Автономную Республику Крым подло оккупировала Российская Федерация. Насильническая агрессия не признается украинским государством и международным сообществом, которые считают полуостров оккупированной территорией", — отмечается в сообщении.

Всего будет выпущено 45 тысяч таких монет номиналом пять гривен. Они станут частью серии "посвященной областям и территориальному устройству Украины", отмечается на сайте.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года в результате проведенного там после госпереворота на Украине референдума. В Киеве по-прежнему считают полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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