Племянница Скрипаля сообщила, что его матери вызывали скорую

РИГА, 24 апр — РИА Новости. Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о состоянии его матери, которой в понедельник вызывали скорую помощь.

"Вчера, вот, врача вызывали, потому что сердце три дня кололо. Вроде бы, ничего пока. Навыписывали лекарств, завтра приедут, кардиограмму сделают, 90 лет — как может себя чувствовать человек в 90 лет. Она знает просто, что он (Сергей) в больнице. Все. Больше она не знает ничего", — сообщила Виктория в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

Также Виктория Скрипаль сообщила, что пытается получить информацию о состоянии здоровья своего дяди и двоюродной сестры Юлии, но пока у нее ничего не получается.

"Мне на данный момент известно все то же, что и всему миру — ничего… На данный момент нам никто ничего не сообщил, с нами связь никто не поддерживает. Телефон Юли, который нам дали, молчит — идут гудки или сбрасывается, не отвечают. Больше никакой связи с ними у нас нет", — отметила Виктория.

По ее словам, единственный короткий разговор с сестрой у нее состоялся после того, как она выступила на российском телевидении.

"После того, как я в эфире "Первого канала" заявила что мне даже не дают поговорить с ней по телефону, буквально на следующий день раздался телефонный звонок из Британии. Это была Юля, у нас состоялся короткий двухминутный разговор… Потом было сказано, что состояние их здоровья не такое радужное, что Сергей Викторович опять в тяжелом состоянии, а Юля всю жизнь будет лечиться. И что ее готовят по программе защиты свидетелей, будут менять лицо, паспорт", — сообщила Виктория. Сейчас Виктория пытается получить визу в Великобританию.

В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Следственный комитет России 16 марта возбудил уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль и подготовил соответствующий запрос британской стороне.