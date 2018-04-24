Пашинян рассказал об отношениях Армении с Россией

ЕРЕВАН, 24 апр — РИА Новости. Отношения Армении с РФ очень важны, но в них есть проблемы, их нужно решать, заявил лидер армянской оппозиции Никол Пашинян, добавив, что считает Россию братской страной.

"Отношения с РФ очень важны, это дружественные, братские страны. Но это не значит, что в них нет проблем", — заявил он на брифинге в Ереване. По его словам, оппозиция в случае прихода к власти собирается их решать.

Так же он отметил, что отношения Армении с Россией должны строиться исходя из "интересов армянского народа".

Пашинян также заявил, что не видит проблем в нахождении на территории страны российской военной базы.