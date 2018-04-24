"Особенные отношения": Трамп стряхнул перхоть с Макрона

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выхода к прессе с Эммануэлем Макроном стряхнул перхоть с плеча французского коллеги. Об этом сообщает RT.

"Это большая честь, что вы здесь. На самом деле, у нас особенные отношения. Я уберу вот эту перхоть. Нам нужно, чтобы он был безупречен. Он и так безупречен!" — заявил американский лидер.

Макрон в ответ поблагодарил Трампа и американский народ за теплый прием. Президент Франции отметил совместную работу по "защите свободы и мира".