Пашинян заявил о готовности стать премьером Армении

ЕРЕВАН, 24 апр — РИА Новости. Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что готов стать премьером Армении, если народ "возложит на него ответственность".
"Существует большая вероятность, что так и произойдёт", — сказал он на брифинге в Ереване.
По словам оппозиционера, его поддерживают 90% избирателей.
Пашинян также отметил, что премьером должен стать представитель народа, а "эра Республиканской партии закончилась".
"Я не собираюсь говорить с (Кареном) Карапетяном (врио премьера. — Прим. ред.), мы будем говорить с Республиканской партией. Мы настаиваем, чтобы в переговорах участвовал и.о. премьера, спикер парламента и глава парламентского большинства", — заявил он.
Пашинян подчеркнул, что основная задача временного правительства — подготовка к свободным внеочередным выборам, которые пройдут в течение одного-двух месяцев. По его словам, вопрос о форме правления значения не имеет: страна может быть как парламентской, так и президентской республикой.
"Это как спор, какая машина лучше — BMW или Mercedes. Есть люди, которые предпочитают BMW, есть — которые Mercedes. Но важнее всего — законность и демократия", — заявил Пашинян.
Оппозиционер также отметил, что перерыва в демонстрациях не предвидится до "логического завершения революции". При этом он рассказал, что преследования представителей бывших властей не будет.
"Мы надеемся на мирный трансфер власти и работаем над этим", — заявил он
Кроме того, Пашинян затронул тему армяно-российских отношений. По его словам, в них существуют проблемы, которые нужно решать, так как Россия — "братская страна". Лидер оппозиции также отметил, что не видит проблем в нахождении российской военной базы в Армении. При этом Пашинян выразил надежду, что Москва будет уважать решение армянского народа в вопросе формирования правительства.
Протесты и отставка премьера
Накануне Пашинян на митинге в центре Еревана рассказал, что нового премьера должны назначить в ближайшую неделю. Он также заявлял, что в среду оппозиция намерена провести переговоры с Карапетяном о передаче власти без потрясений.