Пашинян заявил о готовности стать премьером Армении

Никол Пашинян на митинге в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна

Никол Пашинян на митинге в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна

ЕРЕВАН, 24 апр — РИА Новости. Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что готов стать премьером Армении, если народ "возложит на него ответственность".

"Существует большая вероятность, что так и произойдёт", — сказал он на брифинге в Ереване.

По словам оппозиционера, его поддерживают 90% избирателей.

Пашинян также отметил, что премьером должен стать представитель народа, а "эра Республиканской партии закончилась".

"Я не собираюсь говорить с (Кареном) Карапетяном (врио премьера. — Прим. ред.), мы будем говорить с Республиканской партией. Мы настаиваем, чтобы в переговорах участвовал и.о. премьера, спикер парламента и глава парламентского большинства", — заявил он.

© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Участники митинга в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна © Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Участники митинга в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна

Пашинян подчеркнул, что основная задача временного правительства — подготовка к свободным внеочередным выборам, которые пройдут в течение одного-двух месяцев. По его словам, вопрос о форме правления значения не имеет: страна может быть как парламентской, так и президентской республикой.

"Это как спор, какая машина лучше — BMW или Mercedes. Есть люди, которые предпочитают BMW, есть — которые Mercedes. Но важнее всего — законность и демократия", — заявил Пашинян.

Оппозиционер также отметил, что перерыва в демонстрациях не предвидится до "логического завершения революции". При этом он рассказал, что преследования представителей бывших властей не будет.

"Мы надеемся на мирный трансфер власти и работаем над этим", — заявил он

Кроме того, Пашинян затронул тему армяно-российских отношений. По его словам, в них существуют проблемы, которые нужно решать, так как Россия — "братская страна". Лидер оппозиции также отметил, что не видит проблем в нахождении российской военной базы в Армении. При этом Пашинян выразил надежду, что Москва будет уважать решение армянского народа в вопросе формирования правительства.

© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Никол Пашинян обращается к сторонникам в Ереване. 23 апреля 2018 © Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Никол Пашинян обращается к сторонникам в Ереване. 23 апреля 2018

Протесты и отставка премьера

С 13 апреля в Ереване проходили акции против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна. Противники обвиняли его в неэффективном управлении страной, узурпации власти и ухудшении экономической ситуации. В понедельник Саргсян согласился выполнить требование демонстрантов и покинул свой пост. Вслед за ним в отставку ушло правительство. Временно исполняющим обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Карен Карапетян.

Накануне Пашинян на митинге в центре Еревана рассказал, что нового премьера должны назначить в ближайшую неделю. Он также заявлял, что в среду оппозиция намерена провести переговоры с Карапетяном о передаче власти без потрясений.